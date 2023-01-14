Вернулся в Европу: экс-звезда "Шахтера" официально нашел новый клуб

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон стал игроком ПАОКа.

Об этом греческий клуб объявил на своем официальном сайте.

34-летний бразилец подписал контракт сроком на полтора года. За новую команду Тайсон будет выступать под 11-м номером.

Добавим, что недавно Тайсон со скандалом покинул родной "Интернасьонал", разорвав контракт с бразильским клубом. Он выступал за "Интернасьонал" с апреля 2021 года, после того как на правах свободного агента перешел из "Шахтера".

Тайсон играл за донецкий клуб с 2013-го по 2021 год. Он стал единственным бразильцем, которому удалось войти в топ-20 футболистов в истории "Шахтера" по количеству сыгранных матчей. Во всех турнирах он провел за "оранжево-черных" 299 поединков и забил 55 мячей.

В составе "горняков" бразилец 6 раз становился чемпионом Украины, выиграл 5 Кубков и 4 Суперкубка страны. До своего перехода в "Шахтер" он с 2010-го по 2013 год защищал цвета харьковского "Металлиста".

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