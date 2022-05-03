Верняев показал разбитый оккупантами гимнастический зал в Харькове (фото)

Олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился кадрами разбитого оккупантами гимнастического зала в Харькове.

В этом зале воспитали олимпийского чемпиона-1992 Рустама Шарипова.

Об этом Верняев рассказал на своей странице в Instagram.

"Первые 2 фото сделаны 05.12.2017 к российским "спасателям", а последующие фотографии сделаны на днях, после прихода "спасателей". Я очень хотел бы посмотреть, что бы у себя там они залы спасали, а не в Украине", — написал Верняев .

Напомним, на войне с российскими оккупантами погиб призер прошлогодних Игр непокоренных Андрей Котовенко.

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