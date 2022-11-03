Верняев сделал бескомпромиссное заявление по поводу россиян и белорусов в спорте: мощное видео

Украинский гимнаст в очередной раз подчеркнул, что приспешникам Кремля не место на международной спортивной арене.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев в рамках проекта "Спортивный фронт" призвал пожизненно дисквалифицировать российских и белорусских спортсменов, поддерживающих войну в Украине.

"Свой родной Донецк я последний раз видел еще в 2012 году. А вскоре война почти на 9 лет отнимет у меня возможность возвращаться домой. С началом полномасштабного вторжения тренировки отошли на второй план. С первых дней я начал волонтерить, как и некоторые мои коллеги, украинские гимнасты. Около трех тысяч спортсменов и тренеров сейчас защищают Независимость нашей страны, более ста из них больше никогда не вернутся домой.

Всех российских и белорусских спортсменов, поддерживающих полномасштабное вторжение и риторику Кремля, следует пожизненно дисквалифицировать. "Быстрее, выше, сильнее – вместе" – новый лозунг Международного олимпийского комитета. Но россияне и белорусы не придерживаются его. Очевидно, что мы не вместе", – сказал Верняев.

Добавим, что еще в начале полномасштабного российского вторжения Верняев с оружием в руках встал на защиту Украины. Кроме того, он призвал полностью изолировать РФ от международного спорта.

Напомним, ранее Украина бойкотировала конгресс Международной федерации гимнастики из-за того, что к нему были допущены представители стран-агрессоров.

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