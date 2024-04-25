Верняев выборол "серебро" на чемпионате Европы-2024 по спортивной гимнастике

Для Олега это первая с 2017 года медаль на континентальных первенствах.

Сборная Украины завоевала первую медаль на чемпионате Европы 2024 года по спортивной гимнастике, который проходит в итальянском Римини. Олег Верняев стал серебряным призером в многоборье.

30-летний украинец занял второе место в многоборье, набрав суммарно 84,031 балла.

Чемпионом Европы по многоборью стал киприот Мариос Георгиу – 84,265 балла. Тройку призеров замкнул итальянец Юмин Аббадини.

В многоборье Украину также представлял Илья Ковтун, который занял шестое место с результатом 83,331 балла.

Для Верняева это 13-я в карьере медаль на уровне чемпионата Европы и первая с 2017 года.

Отметим, что в марте 2023 года Верняеву вдвое сократили дисквалификацию за употребление допинга. Его отстранили от соревнований в октябре 2020-го, а в 2021-м дисквалифицировали на четыре года из-за найденного в организме запрещенного препарата мельдония.

Верняев – олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро на параллельных брусьях и серебряный призер в многоборье. Он также является чемпионом мира 2014 года и шестикратным чемпионом Европы.

Мужской чемпионат Европы в Римини продлится до 28 апреля. А уже со 2 по 5 мая тут же состоится женское континентальное первенство по спортивной гимнастике.

Напомним, предыдущее Евро-2023 по спортивной гимнастике, где выступали мужчины и женщины, украинская сборная закончила с четырьмя наградами (одно "золото" и три "бронзы"), заняв пятое место в медальном зачете.

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