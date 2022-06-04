"Вероятно, будет перенесен": промоутер назвал новую дату реванша Усик - Джошуа

Поединок-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может не состояться 23 июля, как это ожидалось ранее.

Стороны еще не согласовали окончательную дату боя. В связи с тем, что для организации поединка понадобилось больше времени, второе противостояние Усика и Джошуа может состояться в августе, а не в июле.

Об этом в интервью Talksport сообщил промоутер британского супертяжеловеса Эдди Хирн.

"Мы сейчас на пороге подписания всех документов. До 23 июля осталось всего семь недель. Это большая работа. Они хотят проводить международные пресс-туры по городам. Будут обсуждаться телевизионные права и спонсорство.

Вероятно, бой будет перенесен на 2-3 недели. Он может состояться в августе. Бой состоится. Я уверен, что на следующей неделе вы получите официальное объявление. Это была трудная задача, как всегда, при обсуждении больших поединков", - сказал промоутер.

Напомним, в ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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