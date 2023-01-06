"Вероятно, его сознанием манипулируют": промоутер Усика высказался о скандальном поведении Ломаченко

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика, прокомментировал недавний скандал вокруг бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, связанный с его поддержкой представителей УПЦ Московского патриархата и распространением антиукраинских нарративов российской пропаганды.

Гендиректор K2 Promotions сообщил, что не общается с Василием лично и не знает его точку зрения, но предполагает, что сознанием боксера могут манипулировать.

"Я не общаюсь с Ломаченко персонально, не знаю его настоящую точку зрения. Однако, если мы посмотрим его последние публикации в Instagram, то видим одно и то же направление.

Конечно, это все закрыто за такой ширмой религии, веры в Бога, православия и т.д. Но это все не более чем сентиментализм. Во всех конфессиях пользуются сентиментализмом и недальновидностью своих прихожан и таким образом манипулируют их сознанием. Это не моя выдумка, а то, что известно всему просвещенному миру.

И, вероятно, Ломаченко стал одним из тех, чьим сознанием манипулируют. Но с моей стороны это не более чем предположение. Вряд ли он большой сторонник врага, вряд ли он сторонник России, вряд ли он противник Украины. Я уверен, что это не так", – заявил промоутер в комментарии 24 Каналу.

Несмотря на шквал возмущения своих подписчиков после первого видео проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина, где тот обвиняет Украину в развязывании войны против бога и церкви, Ломаченко на следующий день опубликовал еще одно.

Напомним, Ломаченко внесли в реестр предателей Украины, который ведет общественная организация "Рух ЧЕСНО".

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