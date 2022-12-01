"Вероятно, меня отстранят": голкипер сборной Польши проиграл Месси пари во время матча ЧМ-2022

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны во время матча чемпионата мира-2022 с Аргентиной решил проверить свою удачу и заключил пари с Лионелем Месси.

Об этом вратарь рассказал в комментарии TV 2 Sport.

Эпизод возник в конце первого тайма встречи. Арбитр увидел в столкновении польского голкипера и аргентинского форварда нарушение правил – со стороны Щенсны. Польский форвард был уверен, что пенальти не будет.

"Я сразу сказал арбитру, коснувшегося Месси рукой по лицу, но это было бегло. Сказал судье, что был контакт, но не считаю, что будет пенальти. Он решил иначе, и это нормально, я смог показать себя. Сейчас я могу сказать что знал, куда пробьет Месси, но тогда не был так уверен.Лео смотрит на вратаря на одних пенальти и сильно бьет — на других.Знал, что если бы он и собирался нанести сильный удар, то он был бы левее меня, я счастлив, потому что этот пенальти помог.

Мы с Месси разговаривали перед пенальти. Я сказал ему, что ставлю 100 евро на то, что арбитр не назначит пенальти. Поэтому я проиграл пари. Я не думаю, что это дозволено на чемпионате мира. Вероятно, меня отстранят, но мне все равно. Я бы все равно не заплатил ему. Его не интересуют 100 евро", – рассказал Щенсны.

Поединок Польша Аргентина завершился победой "Альбиселеста" со счетом 0:2.

Аргентина (6 очков) с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Польша (4) пробилась в плей-офф со второй ступени – поляки опередили Мексику (4) по дополнительным показателям. Так что мексиканцы и Саудовская Аравия (3) отправляются домой.

В 1/8 финала аргентинцы встретятся с Австралией, а поляки будут сражаться против Франции.

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