Вершина цинизма: футболист-предатель Тимощук эмоционально праздновал чемпионство в России (фото)

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук искренне радовался, празднуя очередное чемпионство питерского "Зенита" в чемпионате России.

С момента начала военной агрессии России против Украины Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления, а также не прекратил работать в санкт-петербургском "Зените". Вместо этого он накануне бурно отпраздновал выигрыш питерским клубом золотых медалей чемпионата РФ.

После триумфа в национальном первенстве страны-агрессора Тимощук с улыбкой на лице фотографировался с трофеем и посылал воздушные сердца российским болельщикам на трибуны.

Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

Look at who made a public appearance yday…



Слушающие winning a 'title' последние ночи при условии, что его государство является бомбардировщиком, sported raped & killed по стране, что писал его потери… pic.twitter.com/o1roNt5NYP — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 1, 2022

Напомним, Тимощук был рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины. На его счету 144 поединка в сине-желтой футболке.

11 марта Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола. Украинская ассоциация футбола лишила его всех титулов, наград, знатных званий и тренерской лицензии, а также исключила из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

В конце марта депутаты Луцкого городского совета лишили Анатолия звания "Почетный гражданин города Луцка". В свою очередь, отец футболиста, который проживает в Луцке, записался в терроборону города.

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