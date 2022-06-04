"Вершина, которую мы хотим покорить": Бейл надеется на выход сборной Уэльса на ЧМ-2022

Форвад сборной Уэльса Гарет Бейл поделился ожиданиями от финала плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 против Украины.

Решающий поединок за последнюю европейскую путевку на мундиаль состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе "Миллениум" в Кардиффе.

Лучший бомбардир в истории сборной Уэльса, который попрощался на днях с "Реалом", рассказал о мотивации валлийской команды.

"Это важная игра. Трудно выбрать. Мы играли в полуфинале Евро. Это ответственный матч, никто этого не возражает. Мы только один раз играли на чемпионате мира, и это та вершина, которую мы хотим покорить. Это очень важный матч, который мы очень хотим выиграть, чтобы добиться своей цели.

Как мы готовимся? Все занимаются обычными делами, как и я. Каждый справляется с этим по-своему. Мы понимаем важность этого матча и должны показать хорошую игру. Мы нормально подходим к матчу как команда. Играть дома – это большое преимущество. Нам нравится играть дома перед собственными болельщиками. Для нас стадион как котёл. Атмосфера, создаваемая нашими болельщиками, пугает другие команды.

Нас не должно отвлекать мысль о победе. Мы очень хотим этого, но нам нужно сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Мы должны сконцентрироваться на этой сложной игре. Мы понимаем, какие ужасные вещи происходят в Украине. Наши сердца с украинскими детьми, семьями и украинским народом. Мы чувствовали себя ужасно в это время и не могли сделать слишком много. Но завтра будет футбольный матч, и мы хотим выиграть его", – цитирует Бейла Wales Online.

Поединок Уэльс – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча доступна на нашем сайте.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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