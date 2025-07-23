"Весь мир хочет увидеть этот бой": Леннокс Льюис выбрал соперника для Фьюри

Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис выразил желание увидеть бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Легендарный британский боксер обратился к "Цыганскому королю", призвав его провести поединок со своим соотечественником.

По его словам, битву между Фьюри и Джошуа хочет увидеть весь мир.

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"Фьюри нужен большой бой. Ему нужно большой британский бой, как у меня с Фрэнком Бруно. Они уже давно об этом говорят. Я надеюсь, что Фьюри и Джошуа это сделают, потому что Англия любит большие бои, когда дело доходит до бокса.

Это вопрос уважения – кто лучший британский чемпион в супертяжелом весе. Весь мир с удовольствием посмотрит этот бой, и я тоже хотел бы его увидеть", – приводит слова Леннокса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Льюис отреагировал на победу Александра Усика в бою-реванше с Даниелем Дюбуа. Отметим, что раньше наш соотечественник по два раза одолел и Джошуа, и Фьюри.

Также на успех украинца отреагировал Фьюри, в очередной раз изъявив желание провести третий поединок с Усиком. Кроме того, "Цыганский король" встал на защиту Дюбуа, который столкнулся со шквалом критики после боя с украинцем.

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Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа. Также вашему вниманию видео эффектного нокаута.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

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Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Ранее сообщалось, что Усик рискует потерять звание абсолютного чемпиона мира.