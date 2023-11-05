"Весь мир ожидает большого боя": промоутер Усика пролил свет на новую дату поединка с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу предстоящего боя своего клиента с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам промоутера украинца, поединок за звание абсолютного чемпиона мира уже точно не состоится 23 декабря. Долгожданный бой был перенесен на начало 2024 года.

"Мы ожидали, что Фьюри проведет бой с Усиком 23 декабря, такова была наша договоренность, ее подписали обе стороны. Но мы уже некоторое время занимаемся боксом и знаем, что если боец не готов и не желает выходить на ринг – ты не можешь подтолкнуть его, он никогда этого не сделает. Но весь мир ожидает большого боя, поэтому мы должны быть гибкими.

Будет ли биться Усик 23 декабря? Нет. Бой перенесен на начало 2024-го, вот так мы поступили. Так что сейчас Усик снимает все видео, проводит съемки для предстоящего боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании.

Если все будет в порядке, то на следующей неделе о чем-то будет объявлено. Поэтому раньше следующей недели я не хочу… Скажем так, это будет не хорошо, если я объявлю о чем-то раньше следующей неделе", – сказал Красюк в интервью iFL TV.

29 сентября стало известно, что украинец и британец подписали контракт на бой, который состоится в Саудовской Аравии. Ожидалось, что боксеры сойдутся в ринге уже 23 декабря этого года, но из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, битву за "абсолюта" перенесли ориентировочно на февраль 2024-го.

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри отложили уже не впервые. 29 апреля 2023-го боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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