Веселье на Евро-2020: УЕФА показал наиболее курьезные моменты турнира (видео)

Континентальное первенство продолжает радовать любителей футбола.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поделился смешными моментами по итогам групового этапа Евро-2020.

В веселом видеоролике собраны курьезные эпизоды с участием футболистов, технических работников турнира и болельщиков. В частности, португальский рекордсмен Криштиану Роналду попробовал себя в роли фотографа, а один из видеооператоров ошеломил умением играть головой.

Также в сожет попали колоритные фанаты, которые поддерживали свои команды на аренах Евро-2020.

26 июня на Чемпионате Европы стартовала стадия плей-офф. Сборная Дании стал первым четвертьфиналистом турнира, разгромив Уэльс. В 22:00 во втором матче 1/8 финала сойдутся Италия и Австрия. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Сборная Украины проведет свой матч 1/8 финала во вторник, 29 июня. Соперником "сине-желтых" будет Швеция. Начало встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго - в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

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