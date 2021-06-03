Веселье перед матчем: сборная Украины поздравила Караваева, новички исполнили песни (видео)

Сегодня "сине-желтые" в Днепре сыграют вторую контрольную встречу перед Евро-2020.

Накануне товарищеского матча с национальной командой Северной Ирландии в расположении сборной Украины царила праздничная атмосфера.

"Сине-желтые" поздравили с 29-летием защитника Александра Караваева. Имениннику подарили сразу два праздничных торта, на одном из которых он задул свечи.

После этого новички "сине-желтых" прошли посвящение в члены сборной, спев по традиции перед командой.

Матч Украина - Северная Ирландия состоится сегодня в Днепре на "Днепр-Арене". Начало игры - в 21:45. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко назвал итоговую заявку команды на Чемпионат Европы-2020.

Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о правилах посещения стадионов на Евро-2020, которые нужно знать украинским болельщикам.

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