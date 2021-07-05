Веселятся, как дети: английские футболисты оседлали надувных единорогов после триумфа над Украиной

Веселятся, как дети: английские футболисты оседлали надувных единорогов после триумфа над Украиной

Команда Гарета Саутгейта в отличном настроении готовится к полуфиналу Чемпионата Европы против Дании.

Сборная Англии восстанавливает силы после четвертьфинала Евро-2020, в котором нанесла разгромное поражение Украине и еще на шаг приблизилась к заветному трофею.

Игроки "Трех львов" отправились в бассейн плавать на надувных единорога. Забавные фото подопечных Гарета Саутгейта можно увидеть в соцсетях. В кадр попали счастливые Мейсон Маунт, Джейдон Санчо, Букайо Сака, Деклан Райс и другие игроки английской сборной.

"Они вернулись!" - говорится в сообщении сборной Англии в Twitter.

Интересно, что англичане проводят восстановительный процесс таким образом не впервые. Ранее они катались на надувных единорога после победы над Тунисом в матче группового этапа Чемпионата мира 2018 года. Так что это стало хорошей традицией команды с туманного Альбиона.

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии встретится с командой Дании. Поединок состоится 7 июля на "Уэмбли" в Лондоне. Старт матча - в 22:00 по киевскому времени.

В другом полуфинале 6 июля (22:00) на "Уэмбли" сойдутся Италия и Испания.

Финальный матч Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, также на "Уэмбли". Начало поединка —-в 22:00 по киевскому времени.

Ранее ТСН Проспорт писал, что поступок капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в четвертьфинале Евро-2020 возмутил британскую прессу.

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