Весьма неожиданно: Усик назвал наивысшее достижение в своей боксерской карьере

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в суперхтяжелом весе Александр Усик рассказал, какое достижение в карьере он считает самым главным.

Так, 35-летний украинец довольно неожиданно предпочел олимпийское "золото" в любителях, которое он выигралл в 2021 году в Лондоне.

Об этом Усик рассказал в интервью PariMatch.

"Я считаю олимпийское золото в любителях самым большим достижением в моей карьере.

Пока для меня нет ничего выше, включая мои титулы в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Возможно, если я объединю все титулы в супертяжелом дивизионе и получу все четыре пояса, то задумаюсь над тем, что важнее: золото Олимпиады или четыре пояса в хевивейте", — сказал Усик.

Сейчас Саша готовится к бою-реваншу с британцем — Энтони Джошуа.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее Усик назвал трех боксеров, за которыми ему нравится наблюдать в ринге.