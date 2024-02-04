Весомый шаг к чемпионству: "Интер" одолел "Ювентус" в битве лидеров Серии А (видео)

"Интер" обыграл "Ювентус" в центральном матче 23-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в противостоянии лидеров чемпионата был забит в первом тайме. На 37-й минуте защитник туринского клуба Федерико Гатти срезал мяч в свои ворота.

Обзор матча "Интер" – "Ювентус"

После этой победы "Интер" (57 очков) остался на вершине Серии А. "Ювентус" (53 балла) занимает второе место и провел на один матч больше, чем "нерадзурри".

В следующем туре "Интер" 10 февраля на выезде встретится с "Ромой", а "Ювентус" 12 февраля примет "Удинезе".

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