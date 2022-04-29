"Вест Хэм" без Ярмоленко не спасся от поражения в первом полуфинальном матче Лиги Европы

"Вест Хэм" без Ярмоленко не спасся от поражения в первом полуфинальном матче Лиги Европы

В четверг, 28 апреля, "Вест Хэм" принимал франкфуртский "Айнтрахт" в первом поединке полуфинальной стадии Лиги Европы.

Поединок завершился победой гостей – 1:2 .

Счет матча уже на первой минуте открыл Ансгар Кнауфф. Впоследствии "молотобойцы" сумели ответить — отличился Майкл Антонио.

В начале второго тайма японец Даичи Камада снова вывел свою команду вперед. К концу поединка "Вест Хэм" так и смог спастись от поражения.

Украинец Андрей Ярмоленко весь матч провел на скамье запасных.

Ответный матч состоится через неделю, 5 мая, на Коммерцбанк-Арене.

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