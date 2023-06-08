"Вест Хэм" на последних минутах дожал "Фиорентину" и стал победителем Лиги конференций (видео)

Английский "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций сезона-2022/23. В финальном матче турнира на "Эден Арене" в Праге лондонцы обыграли итальянскую "Фиорентину" – 1:2 .

Первый тайм прошел без голов, но запомнился очень неприятным инцидентом. На 33-й минуте болельщики "молотобойцев" забросали капитана "фиалок" Кристиано Бираги пластмассовыми бокалами и другими предметами, когда он готовился выполнить угловой удар.

Один из предметов, вероятно, зажигалка до крови разбил голову Бираги, но игрок итальянской команды после помощи врачей с забинтованной головой смог продолжить встречу.

Счет в матче был открыт во втором тайме. На 62-й минуте пенальти реализовал полузащитник "Вест Хэма" Саид Бенрахма после того, как Бираги сыграл рукой в собственной штрафной.

"Фиалки" очень быстро отыгрались. На 67-й минуте Джакомо Бонавентура из пределов штрафной точно пробил в дальний угол после передачи Николаса Гонсалеса головой.

Казалось, что игра перейдет к экстра-таймы, но на последней минуте основного времени подопечные Дэвида Мойеса сумели вырвать победу. Лукас Пакета вывел Джерода Боуэна один на один с голкипером, а тот свой шанс не упустил.

Отметим, что на кону в финале Лиги конференций стояла не только победа в этом турнире, но и путевка в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.

На пути к финалу "Фиорентина" в плей-офф прошла португальскую "Брагу" (4:0, 3:2), турецкий "Сивасспор" (1:0, 4:1), польский "Лех" (4:1, 2:3) ) и швейцарский "Базель" (1:2, 3:1).

"Вест Хэм" на пути к финалу одолел в плей-офф кипрский клуб АЕК Ларнака (2:0, 4:0), бельгийский "Гент" (1:1, 4:1) и нидерландский "АЗ Алкмаар" (2:1, 1:0).

Это был лишь второй в истории розыгрыш Лиги конференций. В прошлом году победителем турнира стала итальянская "Рома", которая в финале обыграла нидерландский "Фейеноорд" (1:0).

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