"Вест Хэм" с Ярмоленко пробился в следующий раунд Кубка Англии.

"Вест Хэм" с Ярмоленко пробился в следующий раунд Кубка Англии.

"Молотобойцы" победили соперников из "Лидса".

"Вест Гэм" победил "Лидс" в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии – 2:0 .

Счет поединка в середине первого тайма открыл полузащитник лондонцев Мануэль Лансини. А в конце игры Джаррод Боуэн удвоил преимущество "Вест Гэма". Гостям так и не удалось отыграться.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко попал в заявку на игру, но вышел на поле только в компенсированное время.

В следующем матче в рамках 18-го тура чемпионата Англии "Вест Гэм" сыграет с "Норвичем", а "Лидс" будет играть "молотобойцам" в поединке 22-го тура АПЛ.

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