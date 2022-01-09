"Вест Хэм" с Ярмоленко пробился в следующий раунд Кубка Англии.

"Молотобойцы" победили соперников из "Лидса".
"Вест Гэм" победил "Лидс" в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии – 2:0.
Счет поединка в середине первого тайма открыл полузащитник лондонцев Мануэль Лансини. А в конце игры Джаррод Боуэн удвоил преимущество "Вест Гэма". Гостям так и не удалось отыграться.
Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко попал в заявку на игру, но вышел на поле только в компенсированное время.
В следующем матче в рамках 18-го тура чемпионата Англии "Вест Гэм" сыграет с "Норвичем", а "Лидс" будет играть "молотобойцам" в поединке 22-го тура АПЛ.
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