Ветеран аутсайдера Ла Лиги установил исторический рекорд чемпионата

Футболист оформил хет-трик в возрасте 39 лет.

Ветеран "Гранады" Хорхе Молина стал старейшим автором хет-трика за всю историю чемпионата Испании.

Об этом сообщает MisterChip.

Молина уничтожил оборону "Мальорки" (4:1) в возрасте 39 лет и 241 дня. Предыдущий рекорд удерживал Хоакин Санчес, трижды огорчивший "Атлетик" в возрасте 38 лет и 140 дней. Именитый хавбек до сих пор выступает за Бетис и может вернуть себе историческое достижение, если в свои 40 лет успеет оформить хет-трик.

Заметим, что Молина с 6 голами и одним ассистом является лучшим бомбардиром "Гранады" в текущем сезоне.

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