Ветеран Нацгвардии завоевал первое "золото" для Украины на "Играх непокоренных" (фото)

Украинцы успешно стартовали на соревнованиях.
Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на Играх непокоренных, продолжающихся в Гааге.
Как сообщила официальная страница украинской команды в Facebook, первое место в толкании ядра занял Родион Ситдиков с результатом 9,46 метра.
В 2015 году после участия в боях на Луганщине у Ситдикова диагностировали онкозаболевание, но он смог войти в ремиссию.
Кроме того, серебро и бронзу в первый день соревнований Украине принесли Артем Лукашук и Иван Герецун в прыжках в длину.
Напомним, что сборная Украины по теннису одержала первую победу в матче с США на Кубке Билли Джин Кинг.
Читайте также:
Принц Гарри и Меган Маркл пообщались с украинскими атлетами, большинство из которых прибыли с передовой
Футболисты украинского клуба почти полным составом вступили в ряды ВСУ