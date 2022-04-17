Ветеран Нацгвардии завоевал первое "золото" для Украины на "Играх непокоренных" (фото)

Украинцы успешно стартовали на соревнованиях.

Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на Играх непокоренных, продолжающихся в Гааге.

Как сообщила официальная страница украинской команды в Facebook, первое место в толкании ядра занял Родион Ситдиков с результатом 9,46 метра.

В 2015 году после участия в боях на Луганщине у Ситдикова диагностировали онкозаболевание, но он смог войти в ремиссию.

Кроме того, серебро и бронзу в первый день соревнований Украине принесли Артем Лукашук и Иван Герецун в прыжках в длину.

Напомним, что сборная Украины по теннису одержала первую победу в матче с США на Кубке Билли Джин Кинг.

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