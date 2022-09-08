Входит в топ-3 самых оплачиваемых игроков команды: СМИ раскрыли зарплату Зинченко в "Арсенале"

Так, 25-летний левый защитник "канониров" получает в своем новом клубе 150 тысяч фунтов в неделю. За год Зинченко зарабатывает 7,8 миллиона фунтов .

Об этом сообщает The Sun.

Самая большая зарплата в "Арсенале" – у Габриэла Жезуса (13,78 млн фунтов). За ним следует Томас Партей, годовая заработная плата которого составляет 10,4 миллиона фунтов.

Отметим, что 22 июля Александр Зинченко официально перебрался из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал".

Ранее СМИ писали, что трансфер Зинченко обошелся лондонцам в 30 миллионов фунтов (35 миллионов евро). Еще 2 миллиона фунтов (2,3 млн евро) предусмотрены бонусами. Александр подписал с лондонцами долгосрочный контракт.

На данный момент Саша имеет в своем активе четыре матча за лондонцев и одну результативную передачу. Два матча Зинченко пропустил из-за повреждения колена.

В АПЛ "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице. После шести сыгранных туров в активе "канониров" 15 очков;

Следующий поединок подопечные Микеля Артеты проведут в четверг, 8 сентября. В рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Европы англичане будут противостоять на выезде швейцарскому "Цюриху".

Добавим, что Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сначала был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а за "горожан" дебютировал в октябре 2017 года. В составе "небесно-голубых" украинец провел 127 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 12 ассистов. Вместе с "Ман Сити" Александр четырежды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу – Кубок Англии и Суперкубок Англии. В прошлом сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, отличился пятью голевыми передачами.