Вице-чемпион мира по легкой атлетике был застрелен на Багамских островах: детали инцидента

Участник Олимпиады-2016 Шавес Гарт, который должен был праздновать 30-летие, был застрелен во время инцидента на Багамских островах.

В субботу, 3 сентября, вице-чемпион мира по бегу 2016 года Шавес Гарт был убит во время инцидента на Багамских островах.

Об этом сообщает Inside the Games.

Отмечается, что на парковке одного из местных ночных клубов произошла стычка, в которой принял участие спортсмен.

После инцидента один из его участников вернулся к месту ситучки с огнестрельным оружием и выстрелил Гарту в грудь. Последний был госпитализирован. В больнице медики констатировали его смерть. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве спортсмена.

Сегодня, 6 сентября, спортсмен должен был праздновать собственное 30-летие.

Свою величайшую награду Гарт получил на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении 2016 года. Тогда в составе багамской четверки он завоевал "серебро" в эстафете 4х400 метров. На международном уровне он не участвовал в соревнованиях с 2019 года.

Напомним, что лучший десятиборец в истории Уэльса Бен Грегори находится в коме после того, как получил перелом черепа и шеи в результате наезда машины.

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