Вице-президент ФТУ ответил на троллинг Стаховского из-за странного состава сборной Украины на Кубок Дэвиса

Вице-президент Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгений Зукин отреагировал на троллинг бывшего лидера украинской сборной Сергея Стаховского, который скептически оценил состав национальной команды на матч Кубка Дэвиса с Венгрией.

Ранее Стаховский у себя в Twitter затроллил Зукина, который не договорился с ведущими украинскими теннисистами по поводу их участия в поединке Кубка Дэвиса против Венгрии.

Бывший капитан украинской теннисной сборной посмеялся над вице-президентом ФТУ, назвав его "лучшим спортивным менеджером".

В ответ Зукин обвинил Стаховского в "вымогательстве", добавив суммы призовых, которые якобы получал Стаховский, выступая за национальную команду с 2013 года.

"Да нет. Просто новые лидеры насмотрелись на твое вымогательство и инфицировались. Но у них еще есть время вылечиться, а у тебя уже нет", - написал Зукин.

Стаховский отреагировал на эти слова: "Мое предательство это 18 лет и множество рекордов? Тогда ок. Горжусь своим предательством и надеюсь, что все игроки будут такими "предателями".

Матч Кубка Дэвиса (Davis Cup) между Украиной и Венгрией, который пройдет в нейтральном Вильнюсе, будет без лидеров... Опубликовано Sergiy Stakhovsky Вторник, 6 сентября 2022 г.

Вне заявки "сине-желтых" на матч Кубка Дэвиса с Венгрией остались Илья Марченко, Виталий Сачко, Алексей Крутых и Денис Молчанов. Самым рейтинговым игроком украинской команды станет 532-я ракетка мира Владислав Орлов.

Напомним, что сборная Украины занимает 37-е место в рейтинге сборных Кубка Дэвиса. Зачет последний раз обновляли в марте после заключительных матчей сезона-2021/22.

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