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Вице-президент Суринама сыграл в матче североамериканского аналога Лиги Европы: вышел в старте вместе с сыном (видео)

Вице-президент Суринама сыграл в матче североамериканского аналога Лиги Европы: вышел в старте вместе с сыном (видео)

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Вице-президент Суринама сыграл в матче североамериканского аналога Лиги Европы: вышел в старте вместе с сыном (видео)

twitter.com/Leelafootball2

Удивительная история из-за океана.

Вице-президент Суринама Ронни Брунсвейк принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги КОНКАКАФ. 60-летний политик вышел в стартовом составе клуба "Интер Мунготапу", которым он владеет, вместе со своим сыном Дэмианом.

Команда Брунсвейка на своем поле противостояла "Олимпии" из Гондураса. 21-летний Дэмиан отыграл в поединке 28 минут - к тому моменту "Интер Мунготапу" уже проигрывал 0:2. Его отец продержался на поле почти вдвое больше - был заменен на 54-й минуте при счете 0:3.

Без своих "лидеров" хозяева до конца поединка пропустили еще трижды и завершили встречу с результатом 0:6.

  • Согласно профилю New York Times, Брунсвейк-старший в прошлом был "элитным десантником, грабителем банка, которого разыскивали, лидером партизан и золотым бароном". У него имеется не менее 50 детей.
  • Ранее Ронни осуждали в Европе за торговлю наркотиками.
  • В настоящее время его разыскивает Интерпол, поэтому участие 60-летнего футболиста в ответном матче с "Олимпией" исключено.
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