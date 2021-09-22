Вице-президент Суринама сыграл в матче североамериканского аналога Лиги Европы: вышел в старте вместе с сыном (видео)

Удивительная история из-за океана.

Вице-президент Суринама Ронни Брунсвейк принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги КОНКАКАФ. 60-летний политик вышел в стартовом составе клуба "Интер Мунготапу", которым он владеет, вместе со своим сыном Дэмианом.

Команда Брунсвейка на своем поле противостояла "Олимпии" из Гондураса. 21-летний Дэмиан отыграл в поединке 28 минут - к тому моменту "Интер Мунготапу" уже проигрывал 0:2. Его отец продержался на поле почти вдвое больше - был заменен на 54-й минуте при счете 0:3.

Без своих "лидеров" хозяева до конца поединка пропустили еще трижды и завершили встречу с результатом 0:6.

60 year-old Ronnie Brunswijk, the vice president of Suriname, picked himself to play for the club he owns, Inter Moengotapoe.



They lost 6-0



IG: tudnusa pic.twitter.com/64ti4xxoqO — Footy Accumulators (@FootyAccums) September 22, 2021

Согласно профилю New York Times, Брунсвейк-старший в прошлом был "элитным десантником, грабителем банка, которого разыскивали, лидером партизан и золотым бароном". У него имеется не менее 50 детей.

Ранее Ронни осуждали в Европе за торговлю наркотиками.

В настоящее время его разыскивает Интерпол, поэтому участие 60-летнего футболиста в ответном матче с "Олимпией" исключено.

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