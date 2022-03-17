"Видел тела, которые просто лежали на улице": тренер академии клуба УПЛ рассказал, как вырвался из блокадного Мариуполя

"Видел тела, которые просто лежали на улице": тренер академии клуба УПЛ рассказал, как вырвался из блокадного Мариуполя

Орбу все время скрывался от обстрелов.

Тренер Академии ФК "Мариуполь" Геннадий Орбу смог вырваться из блокадного города.

Об этом Орбу рассказал в интервью FanDay.

"Только вчера вырвался из Мариуполя и заехал на безопасную территорию. Слава Богу, что жив и здоров вместе с семьей. 21 день войны я был в Мариуполе. Когда начались обстрелы Мариуполя, мы сидели в подвале многоквартирного дома. Нас там было около двухсот человек". В общем, не было никаких коммуникаций: ни света, ни воды, ни газа, главной задачей было прокормить детей и жену.

Все люди сплотились и помогали друг другу, делились чем было. Когда уже отключили газ, еду готовили на костре. В основном крупы, картофель. Мяса не было. Стояли по пять часов в очереди под гранатометами, чтобы набрать хотя бы две баклажки питьевой воды.

Видел тела убитых мирных граждан, просто лежавших на улице. Мы старались меньше выходить из подвала, только когда нужно было что-то искать.

С эвакуацией все произошло спонтанно. Связи не было, новостей мы не знали, где и когда открывают зеленые коридоры. Друзья помогли нам с машинами, и мы утром на свой страх и риск решили ехать сами. Шла колонна, примерно сто гражданских машин, мы к ним присоединились и уехали. Все, что я с собой взял – это пара спортивных костюмов, кроссовки и документы», – рассказал он.

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