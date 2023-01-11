"Видел во мне только грудь и задницу": главу французского футбола обвинили в сексуальных домогательствах

Одна из самых влиятельных агенток женского футбола Соня Суид обвинила в сексуальных домогательствах президента Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэля Ле Гре.

По словам функционерки, Ле Гре пытался склонить ее к сексуальной близости, используя свое служебное положение.

"В сентябре 2014 года он звонит мне и говорит, что я гениальна, что мне удалось сделать удивительные вещи и что он хочет познакомить меня с Бриджит Энрикес, главной футбольной функционеркой женского футбола в ФФФ. Она хочет встретиться со мной в его квартире в Париже.

Ле Гре говорит, что делает это регулярно, ему так удобнее, более конфиденциально. Я соглашаюсь. Мне 28 лет, я – молодая агент, а он – президент ФФФ. Он должен был бы проявить уважение, но смотрел на меня, как на конфету. Если говорить вульгарно, он видел во мне только грудь и задницу. Я пришла и увидела два полных бокала шампанского. Я жду Бриджит Энрикес, но она не приезжает. Он добавляет: "Знаете, она нам не нужна. Если мы оба будем достаточно близки, я смогу воплотить ваши идеи в жизнь". Бокалов я не касалась, мы слышали уже не одну такую историю.

Он писал мне: "Я скучаю по тебе". Он хотел приглашать меня на вечеринки. Однажды президент дал мне понять, что для реализации моих идей я должна лечь с ним в постель... Это стало для меня шоком. Ле Гре очень самоуверенный человек, считающий, что ему все позволено. Когда мы слышим, как он говорит, то создается впечатление, что он – король, а федерация – его королевство.

Это человек, который мало пишет, но много звонит по телефону. У меня есть голосовые сообщения и несколько смс: "Вы свободны завтра вечером?", "Я настаиваю". И вот в 2017 году приходит знаменитое сообщение: "Соня, я пью третью бутылку, жду тебя на четвертую. Когда я это услышала, очень злилась, потому что это неуважение. Это больно", – заявила Соня Суид.

"Мон president me voit comme deux seins et un cul"



L'agent de sportifs Sonia Souid dénonce sur BFMTV des comportements déplacés de Noël Le Graët ⤵ pic.twitter.com/gj3QZRFRd8 — BFMTV (@BFMTV) January 9, 2023

Агентку уже поддержала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, находящаяся в открытой конфронтации с Ле Гре. Ранее сообщалось, что он присылал сотрудницам Федерации футбола Франции непристойные текстовые сообщения.

Напомним, недавно во французском футболе разразился скандал из-за резких слов Ле Гре в адрес Зинедина Зидана. Президент Федерации футбола Франции был вынужден публично извиниться.

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