"Видим, что кто-то лежит": россиянка потеряла сознание и упала во время соревнований на Олимпиаде в Токио

"Видим, что кто-то лежит": россиянка потеряла сознание и упала во время соревнований на Олимпиаде в Токио

Девушка не выдержала удушья на олимпийском стрельбище, но планирует продолжить выступления.

23-летняя спортсменка сборной ROC (под этим названием на Олимпиаде в Токио выступает сборная России ), лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание и упала на землю после завершения финального раунда квалификации. Девушка получила тепловой удар, но угрозы его здоровью нет.

Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

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Инцидент произошел во время женской квалификации соревнований по стрельбе из лука. После завершения финального раунда Светлана Гомбоева возвращалась от щита, но неожиданно упала на землю.

Первую помощь 23-летней девушке оказали врачи из сборных США, Италии и Великобритании, после чего спортсменка пришла в себя и ее отвезли в медпункт. Там констатировали, что у Гомбоевой тепловой удар, но непосредственной угрозы жизни и здоровью нет. Светлана, которая успела завершить квалификацию на 45-м месте, в состоянии продолжить выступления на Олимпиаде.

"Мы с Еленой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Вернулись — смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина — погода", — рассказала российская лучница Ксения Перова. Отметим, температура воздуха в Токио на солнце иногда достигает +38 °C.

Напомним, летние Олимпийские игры 23 июля стартуют в Токио. Церемония открытия начнется в 14:00 по Киеву и продлится около четырех часов. Украину на этих соревнованиях представят 157 спортсменов в 25 видах спорта. 32 Олимпийские игры должны были состояться еще в прошлом году. Однако их перенесли из-за страха распространения коронавируса.

ТСН Проспорт с яркими фотографиями и видео проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Сегодня в Токио состоится открытие 32-х Олимпийских игр

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