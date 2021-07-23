"Видим, что кто-то лежит": россиянка потеряла сознание и упала во время соревнований на Олимпиаде в Токио

Девушка не выдержала удушья на олимпийском стрельбище, но планирует продолжить выступления.
23-летняя спортсменка сборной ROC (под этим названием на Олимпиаде в Токио выступает сборная России ), лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание и упала на землю после завершения финального раунда квалификации. Девушка получила тепловой удар, но угрозы его здоровью нет.
Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
Инцидент произошел во время женской квалификации соревнований по стрельбе из лука. После завершения финального раунда Светлана Гомбоева возвращалась от щита, но неожиданно упала на землю.
Первую помощь 23-летней девушке оказали врачи из сборных США, Италии и Великобритании, после чего спортсменка пришла в себя и ее отвезли в медпункт. Там констатировали, что у Гомбоевой тепловой удар, но непосредственной угрозы жизни и здоровью нет. Светлана, которая успела завершить квалификацию на 45-м месте, в состоянии продолжить выступления на Олимпиаде.
"Мы с Еленой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Вернулись — смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина — погода", — рассказала российская лучница Ксения Перова. Отметим, температура воздуха в Токио на солнце иногда достигает +38 °C.
Напомним, летние Олимпийские игры 23 июля стартуют в Токио. Церемония открытия начнется в 14:00 по Киеву и продлится около четырех часов. Украину на этих соревнованиях представят 157 спортсменов в 25 видах спорта. 32 Олимпийские игры должны были состояться еще в прошлом году. Однако их перенесли из-за страха распространения коронавируса.
ТСН Проспорт с яркими фотографиями и видео проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио.