"Видим свет в конце туннеля": тренер российской сборной не унывает после позорного вылета с Евро-2020

Наставник национальной команды РФ излучает оптимизм.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после позорного поражения команде Дании (1:4) и вылета с Евро-2020 попытался найти положительные моменты в неудачном выступлении своих подопечных.

"Поблагодарил ребят за турнир. Не так просто было. У нас много новых молодых футболистов - человек пять-шесть. Команда на ходу менялась. Год, который продлил Евро, сыграл нам не самую лучшую службу. Многие на год стали старше, кто-то из формы вышел. Много нюансов, которые мы решали.

Но думаю, что есть и плюсы, и минусы на этом турнире, которые нам спокойно надо разобрать. Виден ли свет в конце тоннеля? Мы - не слепые. Мы и свет видим, и дверь, куда идти. Разберемся", - цитирует Черчесова "Чемпионат".

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Сборная России (3 очка) финишировала на последнем месте в квартете В. Бельгийцы (9 очков) заняли первую строчку, Дания (3) - вторая, Финляндия (3) - третья.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, капитан сборной России нелепо оправдался за фиаско на Евро-2020.

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