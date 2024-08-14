Виктория Пльзень – Кривбасс: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч отбора Лиги Европы

В первом поединке украинский клуб потерпел поражение со счетом 1:2.

В четверг, 15 августа, криворожский "Кривбасс" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2024/25 против чешской "Виктории" Пльзень.

Поединок состоится на "Дусан Арене" в городе Пльзень. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся 8 августа в словацком Кошице, криворожский клуб уступил со счетом 1:2.

Где смотреть матч Виктория Пльзень – Кривбасс

В Украине поединок "Виктория" Пльзень — "Кривбасс" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Прогнозы букмекеров на матч Виктория Пльзень – Кривбасс

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают чешскую команду. На победу "Виктории" можно поставить с коэффициентом 1,36. Ничья – 5,30. Выигрыш подопечных Юрия Вернидуба – 9,60.

Аналитики не сомневаются, что в следующую стадию выйдет "Виктория" – 1,02. В то же время итоговый триумф "Кривбасса" оценен коэффициентом 13,50.

Победитель двухматчевого противостояния "Кривбасс" – "Виктория" Пльзень выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сразится за путевку в групповой этап с шотландским "Хартсом".

Проигравший в дуэли украинского и чешского клубов в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сыграет с испанским "Бетисом".

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