Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Вильяреал – Ювентус: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вильяреал – Ювентус: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Следите за ходом событий в этой игре с помощью текстового репортажа.

Во вторник, 22 февраля, испанский "Вильярреал" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет дома итальянский "Ювентус".

Отметим, что поединок состоится на домашней арене "желтой субмарины", начало игры – в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч команды проведут 16 марта в Турине.

  • "Желтая субмарина" финишировала в группе второй, лидерство завоевал английский "Манчестер Юнайтед". Позади остались итальянская "Аталанта" украинца Руслана Малиновского и швейцарский "Янг Бойз";
  • Туринцы, в свою очередь, выиграли квартет у английского "Челси", российского "Зенита" и шведского "Мальме".
Следующая публикация