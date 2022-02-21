Вильяреал – Ювентус: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

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Во вторник, 22 февраля, испанский "Вильярреал" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет дома итальянский "Ювентус".
Отметим, что поединок состоится на домашней арене "желтой субмарины", начало игры – в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ответный матч команды проведут 16 марта в Турине.
- "Желтая субмарина" финишировала в группе второй, лидерство завоевал английский "Манчестер Юнайтед". Позади остались итальянская "Аталанта" украинца Руслана Малиновского и швейцарский "Янг Бойз";
- Туринцы, в свою очередь, выиграли квартет у английского "Челси", российского "Зенита" и шведского "Мальме".