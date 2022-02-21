Вильяреал – Ювентус: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

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Во вторник, 22 февраля , испанский "Вильярреал" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет дома итальянский "Ювентус".

Отметим, что поединок состоится на домашней арене "желтой субмарины", начало игры – в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч команды проведут 16 марта в Турине.