Вильярреал - Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Вильярреал - Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 3 мая, испанский "Вильярреал" примет английский "Ливерпуль" в ответном поединке полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

Первая часть двухматчевой дуэли 1/2 финала Лиги чемпионов между "мерсисайдцами" и "Желтой субмариной", которая состоялась неделю назад в Англии, завершилась победой команды Юргена Клоппа - 2:0.

Однако именно по итогам второго поединка станет известно, кто попадет в финал самого престижного клубного турнира Европы. Начало матча на арене "Эстадио-де-ла-Серамика" - в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Вильярреал - Ливерпуль

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Вильярреал - Ливерпуль

Как и перед первым матчем, фаворитом второй встречи полуфинала Лиги чемпионов является мерсисайдский клуб. На победу "красных" принимаются ставки с коэффициентом 1,77. Ничья - 3,95. Победа подопечных Унаи Эмери - 4,65.

Букмекеры не сомневаются, что команда Юргена Клоппа выйдет в финал - коэффициент на это составляет 1,03. Выход в решающий матч турнира испанского коллектива станет огромной сенсацией - 15,50.

Напомним, УЕФА отменил правило выездного гола во всех клубных турнирах, начиная с сезона-2021/22.

В другом полуфинальном противостоянии соперничают "Манчестер Сити" и мадридский "Реал". В первом матче в Манчестере "горожане" победили - 4:3. Ответный поединок состоится в среду, 4 мая, на "Сантьяго Барнабеу".

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 28 мая в Париже. Решающий матч турнира был перенесен из Санкт-Петербурга из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

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