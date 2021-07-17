Виноват Гондурас: в Японии перед Олимпиадой вспыхнул расистский скандал

Виноват Гондурас: в Японии перед Олимпиадой вспыхнул расистский скандал

Товарищеский матч между олимпийскими сборными Германии и Гондураса был остановлен досрочно.

Олимпийские игры-2020 еще не стартовали, а в Японии уже разгорелся громкий скандал, связанный с футбольным матчем олимпийских сборных Германии и Гондураса.

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17 июля команды проводили товарищеский поединок за закрытыми дверями в японской Вакаяме. Однако игра неожиданно закончилась на пять минут раньше, чем планировалось. Футболисты сборной Германии всей командой покинули поле из-за расистских оскорблений в адрес темнокожего защитника Джордана Торунариги.

Germany's Olympic team have walked off the pitch during their friendly with Honduras after Jordan Torunarigha was allegedly racially abused. pic.twitter.com/Xn1IhgLwHv — Goal (@goal) July 17, 2021

Как сообщила пресс-служба немецкой сборной в Twitter, виновником инцидента был один из футболистов сборной Гондураса. Однако там заявили, что произошло обычное недоразумение.

"Игра была приостановлена из-за того, что немецкий игрок заявил о спланированном расистском оскорблении со стороны кого-то из национальной сборной Гондураса. Наша команда касательно этого заявляет, что ситуация возникла из-за недоразумения на поле", - говорится в послематчевом заявлении сборной Гондураса в Twitter.

➡️ Juego Finalizado al 87 'por abandono debido a que un jugador alemán alegó un supuesto insulto racista de parte de un seleccionado hondureño.



La @FenafuthOrg sobre el tema expresa que la situación pasa por un mal entendido en el terreno de juego. #FENAFUTH pic.twitter.com/6UGngnsUDH — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) July 17, 2021

Отметим, что в момент, когда футболисты сборной Германии покинули поле, счет был 1:1.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На олимпийском турнире в Токио сборная Германии сыграет в группе D с национальными командами Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии.

Гондурас выступит в группе В со сборными Южной Кореи, Новой Зеландии и Румынии. Олимпийский футбольный турнир начнется 22 июля.

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