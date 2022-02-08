Виноват ковид: "Динамо" U-19 понесло колоссальные потери перед матчем плей-офф Юношеской лиги УЕФА - СМИ

По неофициальной информации, сразу 9 игроков "бело-синих" инфицировались коронавирусом.

Девять футболистов Динамо U-19 не смогут помочь киевлянам в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против сверстников из испанского "Депортиво".

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, 9 игроков "бело-синих" сдали положительные тесты на COVID-19 и не отправились с командой в Ла-Корунью.

Они были вынуждены отправиться на карантин и остались отбывать самоизоляцию в отеле в Турции, где юношеская команда "Динамо" проводила зимний сбор.

Ранее киевляне сообщили, что на матч с "Депортиво" команда отправилась в составе 19 игроков:

Вратари: Игнатенко, Тугай

Защитники: Вивчаренко, Танчак, Дячук, Филатов, Опанасенко, Еременко

Полузащитники: Яцык, Скрипник, Диалло, Близниченко, Кремчанин, Царенко, Мегди

Нападающие: Попов, Горбач, Уваров

Матч "Депортиво" - "Динамо" состоится в среду, 9 февраля, на стадионе "Риасор" в Ла-Корунньи. Начало поединка - в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, на групповой стадии Юношеской лиги УЕФА киевляне заняли второе место, обойдя сверстников из "Баварии" и "Барселоны", но на два очка отстав от "Бенфики".

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