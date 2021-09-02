Виноваты сэндвичи: стало известно, почему один из лидеров сборной Украины пропустил матч с Казахстаном

Виноваты сэндвичи: стало известно, почему один из лидеров сборной Украины пропустил матч с Казахстаном

Тарас Степаненко отравился во время перелета и не смог помочь "сине-желтым" в игре отбора на мундиаль.

Пресс-аташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, почему полузащитник Тарас Степаненко не попал в заявку на матч 4-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022 с Казахстаном, который завершился для "сине-желтых" сенсационной потерей очков (2:2).

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"Тарас, к сожалению, отравился. Предполагаем, что, возможно, сэндвичами во время перелета. У него поднялась температура. Сейчас ситуация нормализовалась, температура в норме, но Тарас обессилен.

Он не мог быть готов к этому матчу, но будет восстанавливаться. Рассчитываем, что к матчу с Францией будет готов", - сказал Глывинский.

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После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" занимают второе место в группе D, где лидирует с 8 баллами Франция.

В матче 5-го тура квалификации на мундиаль команда Александра Петракова примет Францию. Игра состоится 4 сентября на НСК "Олимпийский".

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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