Винус Уильямс не пожала руку судье после матча со Свитолиной на Wimbledon-2023: какая причина

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс (№558 WTA) отказалась пожать руку судье после матча стартового круга Wimbledon 2023 года против украинки Элины Свитолиной (WTA №76).

28-летняя уроженка Одессы обыграла 43-летнюю американку за два сета – 4:6, 3:6. В первой партии Винус серьезно упала на корте и повредила колено, но сумела с травмой доиграть поединок.

Во время последнего розыгрыша Свитолина попала мячиком в линию перед американкой, но судья зафиксировала аут в пользу Уильямс. Украинка взяла челлендж, после которого ей справедливо присудили решающее очко.

Это сильно огорчило легендарную американку. Винус иронически рассмеялась, после чего направилась к сетке пожать руку Свитолиной, но, в отличие от украинки, не пожала руку хорватской судье.

Несмотря на неприятный инцидент, зрители на трибунах поблагодарили Уильямс за игру громкими овациями.

Отметим, что Винус является пятикратной победительницей Wimbledon в одиночном разряде (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

Во втором раунде Wimbledon-2023 соперницей Свитолиной станет бельгийка Элизе Мертенс, занимающая 28-ю позицию в рейтинге WTA. Матч состоится в среду, 5 июля.

Основная сетка Wimbledon-2023 продлится с 3 по 16 июля.

Напомним, в этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны были подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустили игроков, получающих финансирование от стран-агрессоров.

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