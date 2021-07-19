Виталию Кличко - 50: интересные факты из биографии знаменитого на весь мир боксера и столичного мэра

Рассказываем о том, чего вы могли не знать об иконе мирового бокса.

19 июля легендарному боксеру, а ныне мэру Киева Виталий Кличко исполнилось 50 лет. В день своего рождения он уже поделился мощным постом в соцсетях.

Об интересных фактах из жизни бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе говорится в программе "Сніданок з 1+1".

Он - один из лучших боксеров планеты! Тот, кто первым в истории нашего государства завоевал пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. Первый украинец, которого включили в Международный зал боксерской славы. Но на спортивной карьере не остановился - стал политиком! А его высказывания в интернете - хиты! Почти все слышали его цитату: "Не каждый может посмотреть в завтрашний день"

Виталий Кличко родился в семье военного в Кыргызстане, где в то время служил его отец. Через 5 лет, уже в Казахстане на свет появился его младший брат - Владимир. Позже семья переехала в Киев. Два года семья жила в маленькой однокомнатной квартире - вчетвером. Тогда им не хватало денег и чтобы помочь - Виталий зарабатывал тем, что проводил экскурсии по городу.

В спорт оба брата попали по случайности. В школе одноклассник обидел Виталия - бросил его шапку в лужу. А Виталик в свою очередь, постоял за себя по-мужски, с кулаками. После этой драки десятилетнего парня отдали на новомодный тогда кикбоксинг.

Уже через несколько лет Виталий пошел на бокс. А вслед за ним и Володя. На ринге они были лучшими из лучших - и их заметили, предложили братьям переехать в Гамбург и там тренироваться у выдающегося немецкого тренера. В конце концов благодаря братьям Кличко украинский флаг более чем 100 раз победно поднимался над лучшими рингами мира.

Преданный и настоящий муж Виталий Кличко и в семейной жизни. Свою будущую жену - модель Наталью Егорову - он впервые увидел на модном показе. Красавица дефилировала на подиуме. А парень словно загипнотизированный - не мог оторвать от нее глаз. Однако как оказалось девушка была в гражданском браке с другим. Наталья никогда не интересовалась боксом. И когда за кулисами ей говорили: опять твой Кличко пришел посмотреть на тебя, - и не подозревала, что за ней ухаживает звезда боксерского ринга.

Но Виталий привык быть первым, как в спорте, так и в любви. Поэтому уже вскоре завоевал сердце возлюбленной раз и навсегда. Свадьба у пары не было. После росписи Кличко сразу помчался на тренировкм в Германии. А Наталья к этому отнеслась с пониманием. Она во всем поддерживала до сих пор поддерживает мужа. Вместе в браке они уже 25 лет.

Виталий всегда был неравнодушен ко всему, что происходит в Украине. Поэтому пошел в политику. А в 2014-м Кличко-старшего избрали городским головой Киева. На этом посту Виталий нередко удивляет горожан. Иногда он добирается на работу на велосипеде, участвует в челленджах. Однако пользователей сети больше привлекают его высказывания - они словно афоризмы разлетаются страной: "У меня есть два заместителя, четыре из которых лежат в Кабинете министров, которых назначить невозможно".

Но он все издевки воспринимает с иронией и нередко сам смеется над собой. Даже издал книгу своих самых популярных цитат. Оптимистом помогает оставаться его семья - младший брат, любимая жена и дети - два сына и дочь.

Доктор Железный Кулак: Виталию Кличко сегодня исполняется 50

Виталий Кличко завершил боксерскую карьеру в 2012 году. В последнем бою он в Москве победил немца Мануэля Чарра. До этого он уходил из бокса в 2005 году, однако затем вернулся в ринг.

В послужном списке старшего из братьев Кличко 47 поединков: 45 побед (43 - нокаутом) и две неудачи. За карьеру он ни разу не побывал в нокдауне или нокауте, а оба поражения потерпел из-за травм.

Виталий Кличко был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (1999-2000), WBC (2004-2005, 2008-2013), а также по версии журнала The Ring (2004-2005).

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко выложил видео к своему юбилею ,

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