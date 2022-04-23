"Вижу себя украинцем": итальянский тренер "Шахтера" считает Россию и Путина своими врагами

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказался о полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины.

42-летний итальянский специалист признался, что ему и всему тренерскому штабу очень больно из-за того, что сейчас происходит в Украине. Де Дзерби рассказал, что многое перенял от украинцев.

Он также заявил, что смотрит на Россию и ее президента Владимира Путина как на врагов. Врагов, желающих забрать свободу Украины.

"Мне очень сложно говорить об этом, потому что я из другой страны. Но я могу просто говорить о том, что я сам видел. А я видел, что была одна мирная страна и другая страна, которая на нее напала. Одна страна, где я познакомился только с хорошими людьми и другая страна, которая атаковала этих людей, сейчас мы можем говорить, что это больше, чем война, мы давно не видели такого террора против мирных людей, давно не видели, чтобы одна страна так хотела захватить другую.

Я могу сказать, что сейчас я тоже очень страдаю, потому что многое получил от украинского народа. Я понял, насколько вы горды, насколько хорошо вы относились к нам. Я многое перенял от вас. И тоже, как и вы, вынужден был покинуть Киев, покинуть Украину и уехать без ничего: без одежды, без авто, без своего ноутбука, где хранится вся моя работа за последние 10 лет. То есть меня и мой штаб фактически заставили покинуть страну, и виноват в этом только криминал. Один криминал.

Конечно, всем понятно, что это Путин и Россия. Они не оставили мне выбора - только покинуть Украину. И поймите, что это тоже разрушает мою жизнь. Я страдаю именно потому, что сделала Россия. Я вижу себя украинцем. Все в моем штабе тоже чувствуют себя украинцами. Нам тоже очень больно из-за того, что происходит. Можно сказать, что я смотрю на них, как на врагов. Врагов, желающих забрать свободу Украины. Я работал в Украине, я жил в Украине, и из-за агрессии России я был вынужден покинуть Украину. Поэтому это нормально, что они мои враги", - сказал Де Дзерби в интервью для "Денисов Time".

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