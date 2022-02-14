"Вижу сынок, что ты не москаль": в "Киев-Баскете" в восторге от американца, который решил не покидать Украину из-за угрозы вторжения России

"Вижу сынок, что ты не москаль": в "Киев-Баскете" в восторге от американца, который решил не покидать Украину из-за угрозы вторжения России

Ранее пятеро его соотечественников покинули страну из-за соображений безопасности.

Как известно, недавно появилась информация, что "Киев-Баскет" временно покинули пятеро американских легионеров.

Впрочем, в коллективе все же остался игрок из-за океана, который принял решение не покидать Украину из-за угрозы вторжения России, ведь на этом настаивает правительство США. Этим исполнителем стал Майкл Кеффи.

Как следствие, "Киев-Баскет" поблагодарил Кеффи за то, что он остался в стране. Киевляне опубликовали коллаж, на котором изобразили американца в виде украинского гетмана.

"Майк Кеффи сейчас единственный американский легионер, который не уехал из Украины и остается в составе "Киев-Баскета". Мы не можем это не отметить – такой гетман пример всем остальным", — говорится в сообщении клуба.

Также под изображением баскетболиста есть надпись: Вижу сынок, что ты не москаль.

На родину отправились Эйвери Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон и Джордан Свинг.

Как известно, Кеффи в скором времени должен получить украинский паспорт и сможет выступать за украинскую сборную. Правда, в ближайшие матчи отбора чемпионата мира с испанцами процесс завершить не успевают.