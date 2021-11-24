Владельца футбольного клуба нашли мертвым на горе: подробности трагедии

65-летний бизнесмен увлекался альпинизмом.

Президент и основатель грузинского футбольного клуба "Зестафони" Илия Кокая погиб во время восхождения на гору.

Как сообщает newsgeorgia.ge, трагедия произошла во время похода 65-летнего функционера вместе с другом на одну из вершин вблизи горнолыжного курорта Гудаури.

По словам его товарища, Кокая поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму, от которой скончался.

Пресс-служба "Зестафони" выразила соболезнования родным и близким погибшего в Facebook.

Кокая основал "Зестафон" в 2004 году. При его руководстве клуб четыре раза подряд с 2010-го по 2014 год выигрывал Чемпионат Грузии.

Кроме того, в 2008 году "Зестафони" завоевал Кубок Грузии, а в 2011-м и 2012 годах Суперкубок страны. В 2010 году "Зестафон" в квалификации Лиги Европы встречался с львовскими "Карпатами".

Бизнесмен являлся владельцем сети гостиниц на горнолыжном курорте Гудаури, а также имел долю в местном заводе ферросплавов.

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