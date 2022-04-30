Владелец "Манчестер Сити" помогает обходить санкции бизнесменам страны-агрессора — Bloomberg

Владельца английского клуба "Манчестер Сити" Шейха Мансура разоблачили в сотрудничестве с российским бизнесом.

Мансур способствует переводу денег на счета ОАЭ, до сих пор не наложившие никаких санкций на Россию.

Об этом свидетельствует расследование Bloomberg

Отмечается, что российские высокопоставленные члены правительства, бизнесмены и финансовые руководители все чаще обращаются к Шейху Мансуру и его офису за помощью в управлении правительственными процессами ОАЭ. Некоторые из них покупают пентхаусы и роскошные автомобили в Дубае, или же создают банковские счета и финансовые фирмы.

Министерство по делам президента во главе с Шейхом Мансуром оказало им значительную помощь после вторжения в Украину. Чиновники ОАЭ считают усилия Шейха Мансура частью более широкой стратегии правительства по привлечению глобального бизнеса и поддержанию стратегических связей с Востоком и Западом.

Шейх Мансур играет очень важную роль в политике Мохаммеда бен Заида по отношению к России. Владелец Манчестер Сити даже присутствовал на встрече правителя ОАЭ с президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году в Абу-Даби.

Напомним, что Международная федерация университетского спорта (FISU) лишила Россию права на проведение летней Универсиады-2023.

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