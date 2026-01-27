Владимир Чеснаков в подкасте Дениса Бойко: легенда "Ворсклы", уроки Павлова, триумф в Кубке

Денис Бойко и Владимир Чеснаков

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко – легендарный капитан полтавской "Ворсклы", футболист, который провел за клуб больше 400 матчей, Владимир Чеснаков . В интервью – о праймовом времени "Ворсклы", выходе в еврокубки, большом футболе в Полтаве и завершении игровой карьеры.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

"Я вас буду тренировать не как футболистов, я хочу, чтобы вы были хорошие люди": рассвет карьеры

Владимир Чеснаков родился в Глобино. В 12 лет вместе с другом пошел в местную футбольную команду, с которой ездил на матчи по всей Украине. В 9-м классе попал в футбольный интернат в Полтаве, где провел три года.

В феврале 2006 года Чеснаков прошел отбор в основную команду "Ворсклы", где сначала играл на позиции опорного полузащитника. Дебют за клуб был особенным – игра против донецкого "Металлурга".

"Перед матчем Юрий Момот (на то время исполняющий обязанности главного тренера "Ворсклы") позвал меня с Андрианом Пуканичем и сказал: "Андриан, Вова завтра играет в старте: расскажи ему куда бежать и что делать"

Владимир признается, что перед матчем волновался, однако на поле все складывалось удачно, а дебютная игра была успешной. Также он вспомнил атмосферу в "Ворскле" того времени, сотрудничество с тренером Николаем Павловым и то, что помогало закалять характер.

"Утром силовая тренировка, вечером бегали тесты на поле – и так каждый день. Кричишь, плюешься, но бежишь"

Кубок Украины и еврокубки

В 2009 году "Ворскла" стала победителем Кубка Украины, сыграв 1:0 против донецкого "Шахтера", который тогда был действующим обладателем Кубка УЕФА.

"Нам повезло: за неделю до того "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА. Мне кажется, что они хорошо праздновали и, возможно, немного недооценили нас. Эти факторы сыграли нам на руку"

На пути в финал полтавчане обыграли кропивницкую "Зирку", киевскую "Оболонь", донецкий "Металлург" и харьковский "Металлист". Владимир Чеснаков также поделился суммой премиальных, которые получили футболисты за победу в турнире.

Благодаря триумфу в Кубке Украины "Ворскла" впервые попала в еврокубки. Кроме того, клубу удалось сыграть в Лиге Европы, втором по престижности турнире УЕФА, в сезонах 2011/12 и 2018/19.

"Для меня было все классно: ты выезжаешь, видишь разные страны, играешь на классных стадионах. Выходишь на поле, а оно просто космос"

Чеснаков аспоминает этот период как праймовый для команды. В июле 2016 года его избрали капитаном "Ворсклы", а в 2020-м Владимир установил рекорд клуба по количеству матчей в Премьер-лиге.

СК "Полтава" – конкурент "Ворсклы"?

В подкасте говорили также о спортивном клубе "Полтава", который играет в Премьер-лиге, но не базируется в родном городе. Причина – главный футбольный стадион Полтавы принадлежит "Ворскле".

"Не смогли договориться две стороны, два руководителя, чтобы клуб играл на стадионе. Аренда стадиона в Полтаве больше, чем в Кропивницком"

СК "Полтава" существует с 2011 года. Владимир Чеснаков отмечает, что это молодая и перспективная команда, которой будет сложно конкурировать с брендом "Ворсклы".

"За такой короткий период они из области вышли в УПЛ. Также нужно отдать должное их президенту Иващенко, который вкладывает свои средства в развитие клуба"

Футболист прокомментировал и слухи, что СК "Полтава" и "Ворскли" удалось договориться об игре спортивного клуба в родном городе.

"Я думаю, что они будут играть в Полтаве со следующего сезона"

Разрыв с футболом и дальнейшая карьера

Владимир Чеснаков завершил игровую карьеру полтора года назад. Делится, с профессионального спорта ушел спокойно: подошел к главному тренеру Сергею Долганскому и сказал, что не может больше играть.

"Завершить карьеру было очень легко. У меня уже было около шести травм. Ты выходишь, набираешь форму, а впоследствии снова "бац" и восстанавливаешься несколько недель"

1 апреля 2025 года Владимир стал исполнительным директором Ассоциации футбола Полтавской области. Также параллельно сейчас учится на тренера. Говорит, что раньше не видел себя в этой роли, но сейчас относится к перспективе с любопытством.

"Я думал, что буду работать в "Ворскле", просто не знал, на какой должности. Ассоциация тесно сотрудничает с "Ворсклой", поэтому предложили сотрудничество. Также был вариант пойти в U-19, но я отказался"

Кроме того, Владимир Чеснаков рассказал о предложениях из других клубов, успехах в УПЛ, невызове в национальную сборную и поделился, какую сумму премиальных получили игроки "Ворсклы" за победу в Кубке Украины в 2009 году.

Напомним, что интервью с футболистом вышло на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. В подкастах – честные разговоры с творцами украинского спорта.