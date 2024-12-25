Владимир Кличко, Харлан, Зинченко и другие украинские спортсмены поздравили фанатов с Рождеством (фото)

Звезды украинского спорта обратились к болельщикам по случаю по случаю Рождества Христова и показали, как празднуют.

В среду, 25 декабря, Украина и весь цивилизованный мир празднуют Рождество Христово.

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому Рождество отныне в Украине празднуют именно 25 декабря, а не 7 января. В Святвечер, 24 декабря, украинцев поздравил президент Владимир Зеленский.

К поздравлениям присоединились и украинские спортсмены. Они обратились к соотечественникам в соцсетях и показали фото, как вместе со своими семьями отмечают Рождество.

Владимир Кличко, экс-чемпион мира по боксу

"Рождество – это время любви и теплых объятий. Это момент, чтобы обнять наших близких рядом и помнить о вере в чудеса.

Для Украины это будет третье Рождество во время полномасштабной войны. Рождество, когда многие дети не смогут обнять своих родителей – одни потеряны навсегда, другие – далеко, защищают нашу страну. Рождество, когда родители, потерявшие детей, убитых россиянами, будут посещать кладбища вместо школьных праздничных представлений.

Даже сегодня, в канун Рождества, Россия остается верна себе, принося больше страданий и боли, нанеся ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Но это зло не может сломить невероятный дух украинцев. Война Путина против Украины должна была длиться всего три дня. Но благодаря нашим героям, нашей воле и нашей настойчивости наше сопротивление длится почти три года.

Я часто бываю на передовой, чтобы пообщаться с нашими бойцами и оказать им необходимую помощь. Могу честно сказать, что их выносливостью и несокрушимой силой воли восхищались бы даже чемпионы мира. Это делает мой призыв к международному сообществу еще громче: продолжайте поддерживать Украину всеми необходимыми, чтобы остановить это варварское вторжение. Война должна закончиться не только победой Украины, но победой всего свободного мира.

Мы ведь воюем не только за Украину – мы воюем за вас, за свободу Европы и мир. За демократию. Ради будущего наших детей. Мы все не должны проиграть эту борьбу. Несокрушимый дух. уверенность, мужество. Это то, что Украина продолжит нести в Рождество. Вместе мы непобедимы. С Рождеством Христовым и слава Украине".

Владимир Кличко поздравил украинцев с Рождеством / Фото: instagram.com/klitschko

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан

"С Рождеством! Сейчас бы кути".

Ольга Харлан поздравила украинцев с Рождеством / Фото: instagram.com/olgakharlan

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко

"Счастливого Рождества. С Рождеством Христовым! Пусть Господь хранит вашу семью и благословляет на добрые дела".

Александр Зинченко поздравил украинцев с Рождеством / Фото: instagram.com/zinchenko

Олимпийские призерки в синхронном плавании Марина и Владислава Алексеевы

"Счастливого Рождества. Желаем всем счастливых праздников".

Марина и Владислава Алексеевы поздравили украинцев с Рождеством / Фото: instagram.com/twins_alexx

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин

"Счастливого Рождества. Друзья, искренне поздравляем всех вас и ваших близких с Рождеством! Божьей опеки, мирного неба и победы".

Андрей Лунин поздравил украинцев с Рождеством / Фото: instagram.com/a.nastasica

Олимпийская призерка по дзюдо Дарья Билодид

"Счастливого Рождества".

Дарья Билодид поздравила украинцев с Рождеством / Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дарья Билодид поздравила украинцев с Рождеством / Фото: instagram.com/dariabilodid7

Чемпион мира и Европы по биатлону Дмитрий Пидручный

"Тренировка по расписанию. Спокойных рождественских праздников".

Дмитрий Пидручный поздравил украинцев с Рождеством / Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi

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