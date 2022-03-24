Владимир Кличко - о войне с оккупантами: Мы не хотим жить, как рабы, в тирании одного безумного человека

Владимир Кличко - о войне с оккупантами: Мы не хотим жить, как рабы, в тирании одного безумного человека

Легендарный боксер отметил, что украинский народ знает, за что сражается.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко, обороняющий Киев от российских оккупантов, записал очередное видеообращение к мировому сообществу.

Украинский спортсмен призвал всех продолжать помогать украинскому народу и отказаться от какого-либо сотрудничества со страной-агрессором.

"Прошел месяц с тех пор, как Путин объявил "специальную военную операцию", которая должна была длиться два дня. Эта незаконная преступная агрессия шокировала мир. Но мы твердо стоим. Мы знаем, за что мы боремся. Мы не хотим жить, как рабы, в тирании одной безумного человека.

Мы сопротивляемся, но страдаем. Нормальной жизни больше не существует. Они забрали много жизней, потому что захватническая армия намеренно нацелена на гражданских, чтобы компенсировать свои поражения в захвате местности.

Не ошибайтесь: Украина - это не поле битвы, это место преступления. Есть много свидетельств об умышленных атаках на гражданских людей с использованием кассетных и фосфорных бомб. Многие российские политические и военные лидеры не принадлежат Москве, они должны быть в Гааге - в Международном криминальном суде.

Дорогие друзья Украины, каждый день уходящий еще труднее предыдущего. Нам не хватает всего. Пожалуйста, продолжайте помогать нам с едой, лекарством и оружием. Перестаньте вести дела с путинской Россией, потому что каждый доллар идет на покупку снаряжения для них. Прекратите ваш импорт энергии из России, потому что каждая капля горючего - это капля крови.

Сейчас мы все украинцы. Поборем тиранию вместе. Если мы проиграем, вы будете следующими. Поддерживая Украину, вы сохраните мир в мире. Слава Украине!”, - сказал Кличко.

Ранее легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо обратился к Владимиру и Виталию Кличко, которые защищают Украину от российских захватчиков.

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