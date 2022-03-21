Владимир Кличко - о войне с российскими оккупантами: это бой всей моей жизни

Знаменитый боксер помогает защищать Киев от захватчиков.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который с самого начала полномасштабного российского вторжения вступил в терроборону Киева, высказался о войне с оккупантами.

Легендарный боксер назвал войну против России важнейшим сражением в его жизни. Он уверен, что украинский народ никогда не позволит покорить себя.

"Я боец, и это бой. Это бой всей моей жизни. Это бой всей жизни для миллионов из нас. Российский империализм и их лидер Владимир Путин просто хотят вернуться в СССР, но этого не произойдет.

Если мы будем окружены российской армией, пусть будет так. Нас, украинцев, 45 миллионов. Мы будем сопротивляться, что мы и делаем сейчас. Вы видите на фотографиях, что в городах, в которые прорвались россияне, люди митингуют с украинскими флагами, стоят перед танками и говорят: "Идите домой, идите на х**. Это не ваша земля".

В Киеве нет и никогда не будет российских танков. Город сильный, люди сильные, наша воля сильна", - сказал Кличко в интервью news.yahoo.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко показал последствия обстрелов Киева российскими оккупантами.

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