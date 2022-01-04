Владимир Кличко оказался в топ-10 самых богатых боксеров за всю историю, — британское СМИ

Владимир Кличко оказался в топ-10 самых богатых боксеров за всю историю, — британское СМИ

Больше всего денег боксер заработал в последних поединках против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира за всю историю по версии Manchester Evening News.

Брат мэра Киева, лидера УДАР Виталия Кличко заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов, что позволило ему занять 10 место в рейтинге, сообщает издание.

Кроме Владимира Кличко в топ-10 вошли Энтони Джошуа (60 млн фунтов), Шугар Рэй Леонард (88), Тайсон Фьюри (100), Леннокс Льюис (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя (148), Мэнни Пакьяо (163), Джордж Форман (222) и Флойд Мейвезер (400).

Как сообщает Manchester Evening News, Владимир Кличко удерживал пять чемпионских поясов в течение шести лет. Больше всего денег он заработал в последних поединках против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Отметим, на профессиональном ринге Владимир Кличко провел 69 поединков: одержал 64 победы (54 нокаутом) и пять раз проигрывал.

Напомним, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поделился свежим фото в Instagram. На нем легендарные братья-супертяжеловесы, а также сыновья "вечного" чемпиона WBC.

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