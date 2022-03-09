Владимир Кличко потребовал отстранить российского боксера от чемпионского поединка

Легендарный украинец считает, что санкции должны затронуть каждого россиянина.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко заявил, что российский боксер Дмитрий Бивол не должен быть допущен к бою с Канело Альваресом.

По мнению украинского спортсмена, власти США, где должен состояться поединок, должны запретить Биволу выходить на ринг из-за военного вторжения РФ на территорию Украины.

"Считаю, что Бивола точно не должны допускать к бою. Каждая санкция не имеет ничего против отдельных лиц или спортсменов. Они касаются политиков России, а каждый представитель этой страны должен находиться под санкциями. Таким образом мы показываем России, что мир против этой бессмысленной войны .В этой войне нет ничего хорошего", - приводит слова Кличко BBC.

Бой между Канело и Биволом намечен на 7 мая. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, принадлежащий российскому боксеру.

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