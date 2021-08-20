Владимир Кличко продемонстрировал свою текущую форму: фанаты назвали его машиной и ждут реванша с Джошуа

Владимир Кличко продемонстрировал свою текущую форму: фанаты назвали его машиной и ждут реванша с Джошуа

Легенда мирового спорта показал, что держит организм в тонусе.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко своим новым фото в Instagram подогрел слухи о своем возвращении в ринг и возобновлении карьеры.

Легендарный украинец опубликовал в соцсети кадр, как он выходит из воды во время купания. Снимок Владимир прокомментировал словами: "Продолжай плавать, продолжай жить".

instagram.com/klitschko

Поклонники сразу же обратили внимание на феноменальную физическую форму Кличко. Они расхвалили бывшего боксера и начали призывать вернуться в ринг. "Машина для убийства титулов Джошуа", "Возвращайся", "Думаю, что этот год хорош для твоего возвращения. Не могу дождаться, чтобы снова увидеть тебя в ринге", "Легендарный", "Давай же, чемп", "Когда уже будут бои?", "Гордость нации", - писали поклонники украинца.

Ранее Кличко говорил, что может вернуться в ринг только ради того, чтобы превзойти рекорд легендарного американца Джорджа Формана.

Владимир отпраздновал свой 45-й день рождения 25 марта 2021 года. Форман завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в возрасте 45 лет и 9 месяцев. Таким образом, чтобы побить рекорд американца, украинцу нужно будет вернуться в ринг не раньше декабря 2021 года.

Также сообщалось, что легенда бокса Шеннон Бриггс объявил о бое с Владимиром Кличко, однако никаких деталей возможного поединка так и не появилось.

На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы (54 - досрочно) и потерпел 5 поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

В 2017 году Кличко-младший завершил карьеру после поражения нокаутом от Энтони Джошуа. В конце 2020 года Владимира включили в Международный зал боксерской славы.

после поражения нокаутом от В конце 2020 года Владимира в Международный зал боксерской славы. В прошлом году стало известно, что украинец помогает с возвращением на ринг легендарному американцу Эвандеру Холифилду.

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