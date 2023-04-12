Владимир Кличко прокомментировал жуткое видео казни украинского военного оккупантами

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на резонансное видео казни украинского пленника российскими оккупантами.

Легенда украинского и мирового бокса подчеркнул, что террористы РФ не просто совершают ужасающие преступления, но и пытаются максимально их распространить, чтобы запугать людей.

Он добавил, что украинцы давно перестали бояться, а в скором времени окончательно победят российских варваров.

"Это видео с обезглавлением – варварство. Как и для всех террористов, для России важно не только совершить преступление, но и максимально распространить его. Распространяя страх, Россия показывает только свое гнусное лицо. Мы давно победили страх, скоро победим российское варварство", – написал Кличко-младший в своем Twitter.

Напомним, вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военного оккупантами, которого они взяли в плен. Перед этим они его пытали, а затем отрезали голову.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту военного преступления, а в Министерстве обороны сообщили, что украинские службы покадрово изучают жестокое видео, где кафиры отсекают голову пленному. Также в ведомстве призвали перестать распространять видео.

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