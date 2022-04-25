Владимир Кличко рассказал, может ли вернуться в бокс после завершения войны в Украине

Владимир Кличко рассказал, может ли вернуться в бокс после завершения войны в Украине

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко высказался о возможном возвращении в ринг после победы над российскими оккупантами.

Сейчас Владимир Кличко защищает родную землю от российских захватчиков в рядах киевской терробороны. Он активно поддерживает украинских воинов и регулярно обращается к мировому сообществу, рассказывая о страшных преступлениях оккупантов на территории нашей страны.

Кличко-младший уверен, что полномасштабная война, развязанная Российской Федерацией и ее кровавым диктатором Владимиром Путиным, завершится победой Украины.

В интервью немецкому изданию Bild украинский боксер заявил, что после войны может вернуться на ринг, чтобы побить рекорд легендарного американца Джорджа Формана.

Форман завоевал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет и 9 месяцев. В марте Владимир отметил свое 46-летие, поэтому потенциальное возвращение на ринг и победа в титульном бою позволят украинцу установить новый рекорд.

"Я понял, что, несмотря на войну, нельзя забывать о жизни. Спорт - это часть моей жизни. Я рад, что Тайсон Фьюри победил (Диллиана Уайта - прим.). Мое возвращение в ринг? Не хочу обещать ничего грандиозного, но если война в Украине скоро закончится, и наши границы будут существовать без вторжения со стороны России.

Если я буду в хорошей форме, кто знает? Возможно, я осуществлю мечту побить рекорд Джорджа Формана. Это мотивирует меня каждый день просыпаться и заниматься спортом. У каждого своя мотивация", - сказал Кличко.

На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы (54 - досрочно) и потерпел 5 поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

В 2017 году Кличко-младший завершил карьеру после поражения нокаутом от Энтони Джошуа. В конце 2020 года Владимир был включен в Международный зал боксерской славы.

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